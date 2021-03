Brabant is één sterrenrestaurant rijker; Edgaras Razminaz van de Lindehof Nuenen sommelier van het jaar

Helaas voor de organisatie lagen de namen van de nieuwe sterrenrestaurants al op straat voordat de bekendmaking maandagochtend in het DeLaMar Theater plaatsvond. Via een videoverbinding was er contact met Carlo Chantrel en Mariëlle Vink van kersvers sterrenrestaurant Tilia in Etten-Leur. Zij hadden niet verwacht een ster te mogen ontvangen: ,,In eerste instantie hadden we dit niet verwacht, maar nadat wij signalen van Michelin kregen dat we op de goede weg zaten, ga je toch twijfelen.”