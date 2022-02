Brabant is meer dan boeren volgens deze podcastmakers

TILBURG/OOSTERHOUT - Veel slap geouwehoer waar je toch nog iets van opsteekt, dat is Typisch Brabant volgens de makers. Een podcast vol Brabantse gezelligheid. ,,We willen laten horen dat er in Brabant niet alleen boeren wonen.”

Mark Dekkers (41) uit Oosterhout, leraar luchtvaartdienstverlening en Tilburger Niels Damen (37), manager bij een woningbouwcorporatie, maken sinds april 2020 samen de podcast Typisch Brabant. Te beluisteren via Apple Podcasts, Spotify, vriendvandeshow.nl/typischbrabant of in de eigen podcastapp.

Dekkers: ,,We begonnen drie weken na onze eerste ontmoeting. Voor een andere podcast, Ready To Take-Off, zocht ik een man met vliegangst. Zo kwam ik uit bij Niels. Bij de opname bleek direct dat we een klik hadden, dezelfde trekken en humor. Ik had het concept voor Typisch Brabant al een tijd klaar. Het was alleen wachten op de juiste persoon om mee op te nemen.”

Quote Voor een andere podcast, Ready To Take-Off, zocht ik een man met vliegangst. Zo kwam ik uit bij Niels Mark Dekkers, Podcast Typisch Brabant

Elke woensdag is er een nieuwe aflevering, de club met luisteraars breidt wekelijks uit. Damen: ,,Er zijn al clubjes donateurs en ‘vrienden van de show’, die we een extra Brabants kwartiertje en bloopers toespelen. Ongeveer 95 procent van de podcast is spontaan. Er is een aantal vaste items zoals het raadsel, de Brabantse uitspraken en de uittips.”

De onderwerpen in de podcast gaan provinciebreed en bewust wordt er niet in een te plat accent gesproken. ,,Om te bewijzen dat er in Brabant niet alleen boeren wonen. Dat wordt in de Randstad weleens gedacht. We lopen over het Kabouterpad in het Mastbos bij Breda, belichten alle kanten van de frikadel, maar kopen onderweg ook bijzondere bonbons in Uden.”

Binnen het uur

De kracht van de podcast zit volgens het duo in de herkenbaarheid en prettige chaos. ,,We proberen binnen het uur te blijven. De ideale lengte van een podcast schijnt tussen de 30 en 45 minuten te liggen. Langer gaat ten koste van de spanningsboog.”