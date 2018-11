Brabant krijgt tonnen voor aanpak vakantieparken

De zes Brabantse proefgemeenten die elk 75.000 ontvangen zijn Reusel-de Mierden, Meierijstad, Bergeijk, Rucphen, Oosterhout en Bernheze. Met het geld kunnen ze bijvoorbeeld een ambtenaar vrijspelen die orde op zaken stelt op vakantieparken die het moeilijk hebben. Zonder daarbij de bewoners van het park aan het lot over te laten.

Zorgen

De hoogte van de bijdrage is donderdag bekend gemaakt tijdens een vakantieparkentop in Radio Kootwijk. Daar deelde minister van binnenlandse zaken Ollengren haar zorgen over de parken die het moeilijk hebben. ,,We zien dat steeds meer mensen vast hun intrek nemen in één van de parken. Ouderen, arbeidsmigranten, mensen die onder de radar willen blijven.” De minister wees ook op de gezinnen die om financiële redenen illegaal in een chalet of caravan op een vakantiepark wonen. ,,Het is moeilijk voor een bedrijf om terug te gaan, als er eenmaal sprake is van permanente bewoning.”

Toch is dat het doel van de bestuurders die donderdag hun krabbel zetten onder het actieplan. Brabantse gedeputeerde Erik van Merrienboer was één van hen. Zijn handtekening viel niet los te zien van een onderzoek dat ZKA Leisure Consultants dit najaar presenteerde. Het Bossche bureau stelde vast dat één op de drie Brabantse vakantieparken niet voldoet aan de wens van toeristen en te weinig toekomstperspectief heeft. Het zorgt voor ongewenste activiteiten op een deel van de vakantieparken: illegale bewoning, drugscriminaliteit, prostitutie en ondermijning. Het actieplan moet ervoor zorgen dat vakantieparken weer worden gebruikt voor waarvoor ze bedoeld zijn: vakantie vieren.

Provinciebestuurder Van Merrienboer is ‘heel blij’ met de financiële steun voor Brabant. ,,Die is vooral nodig om een plan van aanpak te ontwikkelen. Maatwerk. Eén park, één plan. Dat is een proces van de lange adem, maar het vergt ook alertheid op korte termijn. Niet talmen als je ziet dat het misgaat.”

De provincie denkt mee met gemeenten en zet partijen bij elkaar. ,,Eerst kijken wat er nodig is, dan plannen maken en uitvoeren.” Van Merrienboer voorziet dat er niet voor elk vakantiepark een toekomst of andere bestemming is weggelegd. ,,Dat betekent dat je ook na moet denken over saneren en sloop. Om daarmee ruimte te maken voor kwaliteit en om de kwetsbaarheid van ondernemers te verkleinen. Dat is een complexe opgave die ik vandaag een beetje mis in het verhaal.”

Meierijstad