Brabant laat onafhankelijk onderzoek doen naar ritten van directeur: ‘We willen precies weten hoe het zit’

Een extern bureau gaat kijken naar de aard van de ritten die de hoogste ambtenaar van de provincie Noord-Brabant afgelopen jaren maakte. ,,We willen precies weten hoe het zit”, zei gedeputeerde Van der Maat (VVD). ,,Hebben we alles precies genoeg gezien? Deze casus is na vandaag niet klaar, we hebben veel te leren en dat gaan we komende tijd doen.” Het is nog niet bekend welk bureau het onafhankelijke onderzoek gaat doen.