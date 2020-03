Brabant laat zich van een creatieve kant zien, ondanks coronavirus

Brabant laat zich ondanks het coronavirus van zijn goede kant zien. Dat blijkt wel uit verschillende initiatieven die in Brabant ontstaan. Her en der komen mensen met creatieve oplossingen om een positieve wending aan het ongemak te geven. Van online danslessen tot een heuse thuiswerk-survivalkit. Brabant verbroedert.

Brabant ge kunt 't

De aanleiding voor dit initiatief was minder. De ouders van twee broers werden ziek waardoor beiden in quarantaine moesten. De vader belandde zelfs op de intensive care. Het bedrijf waar beiden werken, besloot daarom om een survivalkit te maken. Hiermee was het initiatief voor Brabant ge kunt 't geboren. Thuiswerkers kunnen hier een survivalkit bestellen en de initiatiefnemers broeden op meer zaken zoals een huiskamerconcert en kidsbox.

Massaal applaus

De zorg, hulpverleners en al die mensen die Nederland in deze tijd draaiende houden, verdienen een applaus, menen de initiatiefnemers achter het Facebook-evenement. Ze vragen om dinsdag om 20.00 uur voor je deur of op je balkon massaal een applaus te geven aan deze mensen.

Online danslessen

Verenigingen liggen stil. Ook dansles wordt voorlopig niet gegeven, maar niet getreurd. Volkan Tazdan zou Volkan Tazdan niet zijn als hij er geen positieve draai aan geeft. Inmiddels heeft hij een aantal danslessen online gezet, zodat dansliefhebbers kunnen blijven dansen.

Eenzame ouderen

Het coronavirus legt het sociale leven lam. Voor veel ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen zijn de dagen hierdoor stiller dan anders. Opa's en oma's krijgen weinig tot geen bezoek. Aanleiding voor Nataja Ververs en Gerdy Zijlmans in Waalwijk om de actie ‘Praatje met een belmaatje’ op te starten. Vanaf dinsdag ligger er in Waalwijk en Kaatsheuvel bij alle supermarkten zo'n 2.000 contactkaartjes waar mensen hun telefoonnummer op kunnen zetten en deze af kunnen geven bij een verzorgingstehuis in de buurt. Een bewoner kan als hij of zij de stilte wil doorbreken even bellen. ,,De eerste reacties op onze spontane actie zijn overweldigend. We krijgen zelfs vanuit het land verzoeken om het ontwerp van de contactkaartjes te delen, zodat mensen er elders ook mee aan de slag kunnen”, laten de initiatiefnemers weten

Helden van Breda

Normaal maken ze spandoeken voor NAC, maar maandag hingen NAC-supporters een gigantisch spandoek op bij het Amphia-ziekenhuis in Breda. ‘Hier werken de échte helden van Breda!’, staat erop.

Restaurants

De horeca krijgt flinke klappen, maar het noopt restaurants ook tot creatieve oplossingen. Zo gaat Café Zomerlust in Tilburg avondeten thuis bezorgen. Dagelijks varieert het menu en er kan enkel gepind worden. Ook koffiecafé Buutvrij heeft een speciale deal die, op gepast afstand, thuisbezorgd kan worden.

Carnavalsbonnen

Oosterhouter Casper van Aggelen heeft het initiatief gelanceerd om de carnavalsbonnen die mensen nog hebben liggen te doneren aan de horeca. ,,Zullen we afspreken om je bonnen in de brievenbus van je favoriete café te gooien? Je betaalde de bonnen toch al met carnaval en je helpt ook ‘jouw’ mensen een beetje!”

Inzameling eten

De Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland zamelt maandag verse waar in van restaurants die gedwongen dicht moeten blijven. Het eten gaat naar het Amphia Ziekenhuis en de Voedselbank in Breda.

Brabant helpt Brabant