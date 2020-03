Brabant maakt zich op voor een van de rustigste weekenden ooit: ‘Ik wil het risico niet nemen’

,,Ik zit echt in tweestrijd”, zegt Mandy van de Griendt uit Waalwijk. Samen met haar man gaat ze naar ‘Holland zingt Hazes’ in het Ziggodome aanstaande zaterdag. Althans, dat was de bedoeling. De organisatie verzoekt Brabanders om thuis te blijven. Als tegemoetkoming krijgen álle kaartjeskopers een mail met instructies om de show van zaterdag via een livestream te bekijken. ,,Maar je geld krijg je niet terug.” Ze betaalden samen 160 euro.

,,We wilden hier al jaren heen, maar het kwam steeds niet uit of de financiën waren er niet naar. Mijn man is super Hazes-fan, hij wil gewoon gaan. Maar ik werk in de zorg en wil het risico eigenlijk niet nemen.’’

,,Als ik ergens anders vandaan kwam, was ik zeker gegaan. Maar ik kom uit Tilburg, het epicentrum.’’ Nathalie Oonk kocht samen met een vriendin kaartjes, als verrassing voor hun mannen. ,,Die verrassing is er wel af. We weten het echt nog niet.’’ Dat de organisatie geen geld teruggeeft, helpt niet mee. ,,Het draait daar blijkbaar alleen maar om geld.”

Het is aan Brabantse Hazes-fans zelf om de knoop door te hakken. Er is geen ‘zachte g’-controle voor de ingang van de Ziggodome, meldt een woordvoerder van productiebedrijf Medialane dat de concerten organiseert. ,,We weigeren niemand de toegang, maar gaan ervan uit dat Brabanders verstandig genoeg zijn om hun gezond verstand te gebruiken en zelf hun verantwoordelijkheid te nemen.”

Agenda’s leeg geveegd

Buiten de provincie gaan de grote feesten vooralsnog door, in Brabant zelf worden agenda’s leeg geveegd. Theatervoorstellingen, concerten, sportwedstrijden; bijna overal gaat een streep door. Een aantal kroegen sluiten op eigen initiatief de deuren. Privéfeestjes worden afgeblazen of uitgesteld, ook een bezoekje aan opa en oma moet wachten. Op straat, op het werk, in appgroepen, in overleggen - overal gaat het over afspraken en plannen die door het virus wel of niet door kunnen gaan.

Henri van der Velden zou met coverband Arie zaterdag spelen op de Loempiaparty in Schijndel. ,,We hebben het er met de band over gehad: moeten we dit wel willen?” Als het de leden lag, was de show doorgegaan. Afspraak is afspraak voor de mannen uit de omgeving van Waalwijk. Tot de organisatie ingreep en het feest uitstelde. Van der Velden is daar door het virus niet rouwig om, voorkomen is beter dan genezen.

‘Verbindend gevoel’

En zo worden overal afwegingen gemaakt, ziet ook vrijetijdsdeskundige Goof Lukken van de Breda University. ,,Je zult zien dat Brabanders zich door de oproepen meer terugtrekken in huis. In de jaren negentig noemden we dat cocooning. Zo’n crisissituatie geeft een verbindend gevoel van met z’n allen dit lijdzaam ondergaan. Voor de vrijetijdssector zijn de economische gevolgen enorm.

,,Neem de Brabanthallen: Indoor Brabant zonder publiek, Masters of Hardcore verplaatst. Dat kost geld en in de slipstream merken ook omliggende horeca en hotels dit”, vervolgt Lukken. ,,Het voordeel is dat we nog niet in het hoogseizoen zitten, dat begint vanaf Pasen. Het is afwachten hoe het dan gaat. De ontwikkelingen gaan zo snel dat je bijna geen vinger aan de pols kan houden.”

Niet naar verjaardag

Eén weekend maakt of breekt niet, stelt de vrijetijdsdeskundige. Attractieparken of dierentuinen hebben vaker een rustig weekend, laatst nog met die stormen. Maar als het aanhoudt, wordt het wél een probleem, zegt Lukken. Privé merkt hij de gevolgen van de uitbraak ook. ,,De oma van mijn vrouw werd gisteren 100. Daar zijn wij als Brabantse tak van de familie niet heen gegaan. Toch een kwetsbare doelgroep, en we willen gehoor geven aan de oproep tot sociale onthouding.”

,,Ook het weekend blijven we thuis. In de hoop dat de crisis snel gestopt kan worden.” Even op de blaren zitten om nog grotere problemen te voorkomen, noemt hij dat. ,,Dat is in ieders belang. Het voordeel van deze digitale tijd is dat veel op afstand kan. Systemen worden getest en dat gaat vaak goed. Daar kunnen bedrijven later ook nog van profiteren. Dat is misschien het enige positieve van dit alles.”