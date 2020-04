Brabant staat in bloei en dat levert prachtige plaatjes op

Na re­cord-nat­heid in februari kampt Brabant nu al een maand met re­cord-droog­te: ‘De natte maand is alweer tenietge­daan’

9:00 Wie een tuin heeft zal het niet zijn ontgaan: de planten snakken naar water en moeten regelmatig gesproeid worden. Het is in bijna heel Brabant al meer dan een maand kurkdroog. In combinatie met het warme weer zorgt dat ervoor dat de record-regen van februari binnen de korste keren is verdampt.