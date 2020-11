Brabant steekt twee ton in toekomstige toeristentrekker: Van Gogh Homeland Experience

VisitBrabant Ontdek het landschap van de Brabantse meesters

Brabant heeft bekende meesters voortgebracht. Vernieuwers die hun inspiratie vonden in het Brabantse landschap. We kennen allemaal de wereldberoemde werken van Vincent van Gogh waaruit zijn verlangen naar Brabant spreekt. Minder bekend in onze tijd, maar zeker zo beroemd in de zestiende eeuw, is meester schilder Lucas Gassel uit Helmond. Hij was de eerste die het landschap de hoofdrol gaf in zijn werk.