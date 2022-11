Brabant stoomt door dankzij injectie van 2 miljard euro voor bereikbaarheid

enquête Gewoon kijken of WK Qatar juist boycotten? Vul onze enquête in

Het Wereldkampioenschap voetbal begint op 20 november in Qatar. Helemaal onbeladen is het niet: er kwamen zo'n 6.500 arbeidsmigranten om het leven tijdens de opbouw en het land heeft 50 Nederlanders een gratis vliegticket aangeboden in ruil voor positieve berichten op sociale media naar het thuisfront.

