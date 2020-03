Brabant telt 1012 coronapatiënten: de besmettingen in kaart

Brabantse politie wijst jongeren op gezond verstand als ze corona niet serieus nemen

13:57 In Brabant heeft de politie nog niet hoeven optreden tegen jongeren die het coronavirus niet serieus nemen. Dit in tegenstelling tot wijkagenten in Amsterdam en in het midden van het land. Zij moeten regelmatig groepen jongeren aanspreken die te dicht bij elkaar op straat staan.