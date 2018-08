Brabant telt 248 mensen van 100 jaar en ouder: zoveel wonen er in jouw plaats

Op 1 mei van dit jaar waren het 248 om precies te zijn. Heel eerlijk verdeeld per geslacht is het niet: slechts 15 procent van de honderdplussers is man. De vrouwen zijn ruim in de meerderheid. De oudste vrouw van Nederland is ook een vrouw: Geertje Kluijntjens uit Gorinchem is 113 jaar en een maand oud.