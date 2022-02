Brabant wil grote distributiecentra weren: ‘Niet alleen maar doorgeefluik voor Europa zijn’

video Bas beleefde benauwde uren in vermeende bomtrein: ‘Niemand besefte dat het explosief ook écht zou kunnen afgaan’

HOLTHEES - Een bizarre ervaring, dat was de treinreis van Nijmegen naar Venlo met aan boord een mogelijk explosief zeker. Pas achteraf bleek dat er geen handgranaat of iets dergelijks aanwezig was. Het verloop was zo bizar, dat de honderd passagiers in de propvolle Arriva-coupé’s eerder verlamd leken dan in paniek.

14:04