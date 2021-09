Brabant wil met spoed woonruimte regelen voor honderden asielzoekers

Het criminele familiebe­drijf van Martien R.

12 september Operatie Alfa maakte in november 2019 een einde aan het criminele familiebedrijf van Martien R. De rechtbank in Den Bosch veroordeelde de leider van de Osse woonwagenfamilie maandag tot zestien jaar cel. Ook alle andere verdachten werden veroordeeld. Het onderzoek van politie en justitie leunde sterk op de geheime afluisteroperatie bij het woonwagenkampje in Oss. Verslaggever René van der Lee volgde de zaak bijna twee jaar op de voet en hoorde hoe Martien en zijn familieleden in hun ‘vergaderschuur’ frank en vrij spraken over drugs, over wapens en over concurrenten die een ‘nekschot’ verdienen. Dit weekend is online - in vier delen - een unieke inkijk in de gedachtewereld van 'gewetenloze’ criminelen te lezen. ,,Niet dood maken, want dat is te goed voor ze.”