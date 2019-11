Brabant wil niet morrelen aan natuurgebieden

Landbouw- en natuurminister Carola Schouten (ChristenUnie) laat in een brief aan de Tweede Kamer namelijk de optie open om de beschermde status van sommige zogeheten Natura 2000-gebieden in te trekken. Grashoff geeft in een persbericht van de provincie aan ‘op voorhand weinig heil te zien’ in aanpassing van natuurdoelstellingen. ,,De slechte effecten van stikstofneerslag in natuur los je op door minder stikstof en met natuurherstel. Niet door te morrelen aan natuurbeschermingsregels.”

De stikstofcrisis van nu draait in essentie om de bescherming van Natura 2000-gebieden. Ontwikkelingen in bijvoorbeeld landbouw, woningbouw of infrastructuur die voor meer stikstof in deze kwetsbare natuur zorgden, konden vaak toch een vergunning krijgen. Daar klopte juridisch gezien weinig van, oordeelde de hoogste Nederlandse rechter in mei. Daarbij zijn er - kort door de bocht - twee oplossingen. De natuurdoelen bijstellen, of maatregelen nemen waardoor de hoeveelheid stikstof in de natuur wél afneemt.