Brabant worstelt met alwéér nieuwe spelregels

Moord op advocaat maakt strafrech­ter Den Bosch voorzichti­ger

26 september SCHIJNDEL - Strafrechter Sandor Bosch van het gerechtshof in Den Bosch is na de recente moord op advocaat Derk Wiersum niet bang, maar wel voorzichtiger. Dit zei hij donderdag tijdens een gastles op het Elde College in Schijndel.