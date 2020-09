Brabant zint op alternatief carnaval: ‘Maar wat als er iemand besmet wordt?’

Iets minder inbraken in Brabant dan vorig jaar: het meest in Eindhoven, minst in Reusel-De Mierden en Baar­le-Nas­sau

23 september In Brabant is het aantal inbraken in woningen en schuren in de periode maart tot en met augustus licht gedaald ten opzichte van vorig jaar. Een daling van vijf procent brengt het aantal inbraken tot 3251. Het meest werd er ingebroken in Eindhoven (373), Tilburg (332) en Breda (275).