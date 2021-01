Brabantraatsel: de antwoorden en de winnaars

Nieuwsover­zicht | Brabantse ziekenhui­zen onder druk - EOD in actie voor onschuldi­ge rookbom in Et­ten-Leur

30 december De personele bezetting in Brabantse ziekenhuizen staat onder druk door het aantal gestegen opnamen van mensen met het coronavirus. In Tilburg wordt de bezoekersregeling verder aangescherpt. Het gemeentehuis van Etten-Leur was vanmorgen even afgezet na de vondst van vuurwerk en de rechtbank heeft een man uit Gemert veroordeeld tot zes jaar cel voor gesjoemel met geld. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag.