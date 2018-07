Brabants boegbeeld van de landelijke lerarenstaking stopt ermee

POinActie werd anderhalf jaar geleden opgericht in Arnhem. Het initiatief kwam van de Arnhemse leraar Paul de Brouwer, maar Thijs Roovers, leraar in Amsterdam en Jan van de Ven, leraar in Overloon, werden de gezichten van de actiegroep. In korte tijd groeiden zij uit tot bekende Nederlanders.

Actiegroep voor beter salaris

De actiegroep begon een campagne voor een beter salaris van de leerkrachten in het basisonderwijs. Daarbij wees POinActie op de kloof tussen de salarissen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Via de Facebookgroep sloten in korte tijd 45.000 leraren zich bij de actie aan. POinActie was de drijvende kracht achter de grootste onderwijsstaking ooit. Vorig jaar mei kwamen 60.000 leraren samen op het Malieveld in Den Haag. Om de leraren ook aan de onderhandelingstafel te vertegenwoordigen werd er ook een vakbond opgericht met dezelfde naam.

Klaar met onderhandelen

Roovers en Van de Ven stoppen per 1 oktober. ,,Wij hadden ook nooit kunnen vermoeden dat het zo groot zou worden. We hebben het er altijd bij gedaan. Het kwam er bovenop. De koek is nu op. Voor mijzelf geldt dat mijn gezin nu weer aan de beurt is. Onze missie is klaar”, zo licht Jan van de Ven het besluit toe. En hij vervolgt: ,,We willen ook niet aan het pluche blijven kleven. Wij hebben keihard voor dit vak gevochten en voor de positie van de leraren. Maar het is goed zo. Het is mooi dat we weer voor de klas kunnen gaan staan.”

Quote Wij hebben keihard voor dit vak gevochten en voor de positie van de leraren. Maar het is goed zo Thijs Rovers

Na maanden van actievoeren en onderhandelen werd afgelopen week een cao-akkoord ondertekend over de verbetering van de positie van de leraren. Waar POinActie altijd streefde naar 1,4 miljard als extra investering werd dat ongeveer de helft. ,,We zijn er wel in geslaagd om er voor te zorgen dat elke euro van dat geld goed terecht komt.”

En nu?

Wat er met POinACtie gaat gebeuren is nog niet helemaal helder. De facebookgroep blijft waarschijnlijk gewoon bestaan als discussieplatform voor de leraren. Van de Ven: ,,Dat is ook nodig, want de kloof is nog niet gedicht. Maar waarschijnlijk gaat dit wel op een lager pitje.”