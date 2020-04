Brabants coronanieuws van zaterdag | Testen voor medewerkers zorgcentra en opnieuw brand bij zendmasten

Kunnen we met Pasen tóch met een paar men­sen...

10:57 SCHIJNDEL - Op raamvisite bij oma of op anderhalve meter bijkletsen in de tuin. Brabant doet z’n best in barre coronatijden. Maar om niet toch te zwichten en een piepklein paasbrunchje te regelen, is voor sommigen toch best lastig. En dat zorgt in menig familie weer voor discussie. ,,Volgend jaar wordt het vanzelf weer Pasen.”