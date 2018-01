Brabants gezin met de schrik vrij bij woningbrand: 'Wij zijn er nog, de hond en de kat ook'

HOOGERHEIDE - In zijn zwartgeblakerde keuken beseft Richard Lonis uit Hoogerheide dat zijn gezin genadig uit de woningbrand van maandagavond is gekomen. ,,Wij zijn er nog, de hond en de kat ook. We zijn niets van waarde kwijt." ,,Jawel, papa, je koffiezetapparaat", grapt zoon Robin (10).

Ze kunnen voorzichtig weer lachen, de dag na de schrik van hun leven. ,,Het was rond kwart over negen, Robin lag al op bed. Ik had een pannetje met olie op staan waar de vlam in sloeg. Kortsluiting bij de magnetron, vermoedt de brandweer", vertelt Richard Lonis.

Volledig scherm Het plafond van de keuken en de hal in de woning aan de Monseigneur Ariënsstraat in Hoogerheide zijn zwartgeblakerd. © Peter de Brie Zijn vrouw Angela zette het fornuis uit. ,,Ik probeerde nog een deksel op de pan te doen, maar het vuur zat al in de afzuigkap. Dat ging zo snel. Toen wist ik dat we weg moesten wezen. Ja, dan ben je in paniek. We hebben Robin geroepen, de diertjes meegepakt en hop, naar buiten."

Robin sliep nog niet. ,,Papa rende de trap op, dat doet ie anders nooit. 'Meekomen, er is brand', riep ie. Toen was ik wel even bang. Beneden hoorde ik het spatten van het keukenblad, dat vloog door de lucht. En ik zag een hoge vlam."

Quote Wij zijn er nog. De hond en de kat ook. We zijn niets kwijt dat onvervangbaar is Richard Lonis uit Hoogerheide Eenmaal buiten in de Monseigneur Ariënsstraat zagen ze een buurman en een buurvrouw toesnellen, beiden met een brandblusser. ,,Echt, we wonen in een geweldige buurt. Zij hadden het al vrijwel geblust toen de brandweer arriveerde en de boel overnam."

Volledig scherm Tegeltjes zijn losgekomen van de keukenmuur. © Peter de Brie Omdat Richard, Angela en Robin rook hadden ingeademd, werden ze onderzocht en kregen zuurstof. Pa en ma werden per ambulance naar het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal gebracht. ,,Ik ben er met opa en oma achteraan gereden", aldus Robin.

Quote Papa rende de trap op, dat doet ie anders nooit. 'Meekomen, er is brand', riep hij. Robin Lonis (10) uit Hoogerheide ,,Na nog extra zuurstof en bloedtests stonden om half twee 's nacht weer buiten", vervolgt Richard. ,,Ik heb thuis nog mijn telefoonoplader opgehaald en toen zijn we gaan slapen bij mijn schoonouders, een straat verder. Nou ja, slapen. Hooguit een uur."

Volledig scherm Papa's geliefde koffiezetapparaat is bij de keukenbrand verloren gegaan. © Peter de Brie Dinsdagmiddag bekijkt hij de schade die vooral de keuken en de hal trof. Tegeltjes zijn losgekomen, een muur is gescheurd door de hitte. Op een plank ligt een dotje plastic dat ooit een kom was. ,,Klote, maar we hebben alleen materiële schade. Die kan vervangen worden."