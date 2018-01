Brabants gezin weer tevreden 'arm' thuis na weekje luxe in SBS-programma 'Steenrijk, Straatarm'

Geldproblemen

De familie Gadir kwam financieel in de problemen nadat Adil vanwege ziekte zijn baan verloor. Ze zetten hun appartement te koop. Het werd ook verkocht, maar als gevolg van de toenmalige recessie, met een flinke restschuld. Ze krijgen nu begeleiding van een budgetcoach en in maart is de familie schuldenvrij.

Toen ze het penthouse met uitzicht op het PSV- stadion binnenkwamen, vielen zij wel even stil, zeggen Adil en Hanneke. Daarna overheerste een wauw-gevoel. Het penthouse was enorm groot en de inrichting voornamelijk wit. ,,Het eerste dat ik deed was mijn kinderen vasthouden en roepen dat zij nergens aan mochten komen’’, zegt Hanneke. Voor het programma mochten de Gadirs een wensenlijstje opgeven. Dat varieerde van een dagje naar een pretpark en een moeder- dochter jurk uitzoeken. Zij vertellen: ,,Het uit eten gaan in een restaurant was met name voor de kinderen een hele ervaring. Normaal gesproken is dat fastfood, nu mochten de kinderen kiezen wat zij wilden. Het feit dat zij meer dan één glas drinken konden bestellen was voor hen al een feestje op zich.’’