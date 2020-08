Brabants Mooiste: 200 kilometer fietsen over de meest verrassende paden van de provincie

Nieuwsover­zicht | Tilburger van fiets getrokken en ontvoerd - ‘Spookvoet­bal­ler’ geeft fraude toe in Denemarken

18 augustus Mede dankzij de aangescherpte maatregelen is het aantal coronameldingen in Bergen op Zoom licht afgenomen ten opzichte van vorige week. Maar de gemeente telt nog altijd de meeste meldingen van heel Nederland per 100.000 inwoners. Verder stond vandaag een Tilburger terecht in Denemarken. Bernio Verhagen vertelde meerdere clubs dat hij profvoetballer was, en vier clubs trapten daar in. Ook is er nieuws over Eindhoven Airport, waar 's avonds laat geen vliegtuigen meer mogen vliegen.