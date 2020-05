Brabants nieuws van dinsdag | Wolf slaat weer toe, Marco Kroon niet ontslagen na wangedrag tijdens carnaval

'In Antwerpen onderschep­te partij cocaïne aanleiding voor serie schietpar­tij­en en aanslag in Rotterdam’

10:54 Een partij van 4200 kilo cocaïne, die ruim drie weken geleden in de Antwerpse haven werd onderschept door de Belgische politie, is de oorzaak van het vuurwapengeweld van de afgelopen dagen in Rotterdam. Dat zeggen meerdere bronnen binnen en buiten het criminele milieu. De politie doet nog geen mededelingen over de mogelijke achtergronden van de beschietingen van vijf woningen en winkelpanden.