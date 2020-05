Brabants nieuws van donderdag | ‘Gijzeling’ bij jeugdgevangenis, start-up krijgt miljoenenorder

A67 bij grens enige tijd afgesloten door brand op Cartierhei­de in Hapert

19:05 HAPERT - De A67 is donderdagmiddag bij de grens in beide richtingen enige tijd afgesloten geweest vanwege een brand op de Cartierheide in Hapert. De brandweer schaalde in eerste instantie flink op, maar had de brand snel onder controle.