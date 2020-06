Brabants nieuws van donderdag | Meeste schademeldingen wateroverlast uit Brabant - Is Wobine Buijs Oss ontgroeid?

•Door de enorme regenbuien de afgelopen dagen stonden verschillende straten, tunnels en huizen in het hele land blank. Volgens verzekeraar Interpolis kwamen veruit de meeste schademeldingen van de afgelopen dagen uit Brabant. De verzekeraar ontving tot vandaag uit het hele land 655 meldingen van schade aan woningen en voertuigen. De gemeente Tilburg is daarbij koploper. Opvallend is het hoge aantal gemelde bliksemschades in Gemert-Bakel. Volgens de cijfers van de verzekeraar zijn daar elf bliksemgerelateerde meldingen gemaakt. Ook woensdagavond was het weer raak in Brabant. Brandweercommandant van dienst Thijs Verheul meldt een groot aantal meldingen van wateroverlast. Vooral Mierlo moest het ontgelden. Ook uit Helmond, Asten, Someren, Eindhoven en Son en Breugel kreeg de brandweer meldingen, vooral van ondergelopen straten en tunnels/viaducten, zoals de Henri Dunanttunnel onder het spoor in Helmond. In deze laatstgenoemde tunnel reden verschillende automobilisten zichzelf compleet vast in het water. De 15-jarige Senna en de 18-jarige Demelza hielpen verschillende mensen om hun voertuig uit het water te duwen. Daarnaast zorgde het hoge water ook voor plezier: zo werd er gekanood en gezwommen in de tunnel.