Brabants nieuws van maandag | Geen massale kransleggingen en tiener opgepakt voor gewelddadige woningoverval

• Koning Willem-Alexander spreekt vanavond op een lege Dam in Amsterdam. Slechts een handjevol mensen is aanwezig op de normaal zo drukke herdenking die op NPO1 wordt uitgezonden. Even daarvoor begint een speciale herdenking voor kinderen in Madurodam. Ook daar wordt om 20.00 uur twee minuten stilte gehouden. Die herdenking is vanavond vanaf 19.40 uur live te zien via onze site en app.