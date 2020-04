Brabants nieuws van woensdag | Deurnsche Peel wordt vernietigd, nog honderd coronapatiënten op de ic

Een van Nederlands grootste natuurbran­den ooit: zeker 400 hectare van de Deurnsche Peel in vlammen op

17:55 DEURNE - De bos-heidebrand in de Deurnsche Peel behoort tot de grootste natuurbranden in Nederland ooit. Zo'n 400 hectare is afgebrand, meldt de gemeente. Het natuurgebied is in totaal zo’n 1000 hectare groot. Eerder sprak de gemeente nog over ongeveer 800 hectare schade. Een miscommunicatie binnen de gemeente ligt aan die vergissing ten grondslag.