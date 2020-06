Brabants nieuws van zaterdag | Patiënt die het langst in Amphia lag mag naar huis - Nederland koopt vaccin

Brabantse theaters en poppodia moeten creatief zijn: ‘Binnen de regels, buiten de lijntjes’

8:28 BRABANT - Kon het maar 1 september zijn. Culturele instellingen in heel Brabant kijken massaal over de zomer heen. In de hoop dat er tegen die tijd ein-de-lijk meer kan. Meer mág ook vooral. Maar ja, voor de tussentijd is niets doen ook geen optie. Het vermogen verdampt, er wordt al maanden vrijwel niets verdiend. De nood is hoog. Vanaf 1 juli mogen theaters en poppodia weer honderd mensen ontvangen, maar of ze daar nu zo veel wijzer van worden?