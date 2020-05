Brabants nieuws van zaterdag | Té druk op aantal plaatsen, ‘rust in de kop’ voor boeren

• Op een aantal plekken in Brabant was het deze zaterdag té druk. Breda sloot de toegangswegen naar de Galderse Meren zaterdagmiddag per direct vanwege de drukte in het recreatiegebied. In de binnenstad van Breda was het zaterdagmiddag ook behoorlijk druk. De Drukte Meter stond daar op oranje. In Den Bosch fietste, brommerde en liep iedereen door elkaar heen. In Tilburg bleef de vooraf gevreesde drukte wel uit, net als in Uden.