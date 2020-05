Brabants nieuws van zondag | Aantal coronapatiënten op ic's blijft schommelen rond de veertig, rijen bij voedselbank steeds langer

Sterre droomde ervan te kunnen lopen en van een hoofd zonder onrust: ze stuurde haar rolstoel de Maas in

13:05 Sterre Dekkers, een jonge vrouw van 19 jaar met een ernstige handicap, is een lieve, stoere, levenslustige meid. Maar er is ook een andere kant. Op zaterdagavond 25 april stuurt ze haar elektrische rolstoel richting de Maas bij Cuijk en rijdt het water in. Altijd was ze van anderen afhankelijk. Deze keuze, de dood, maakt ze zelf.