Brabants schoon in Holland's Next Top Model: Fee (17) en Soufyan (18) zitten bij de laatste tien

BREDA - Van de honderden jongens en meisjes die elk jaar auditie doen voor Holland's Next Top Model, zijn er nog maar tien over. Bij die laatste tien zit ook Brabants schoon: Fee van der Meis en Soufyan Gnini, beiden uit Breda, dingen nog mee voor de titel.

De 17-jarige Fee gaat naar het Stedelijk Gymnasium in Breda. Haar moeder is fotografe, dus zo kwam ze al vaker voor de camera te staan. Toch heeft ze nog niet zoveel ervaring als model. "Ik ben zo zenuwachtig, ik voel mijn haar zelfs trillen", vertelde de Bredase tijdens de fotoshoot in de vorige aflevering.

Soufyan Gnini in de tweede aflevering van Holland's Next Top Model

Soufyan groeide op in een Nederlands pleeggezin. Hoewel hij in inmiddels aan een studie begonnen is, is zijn droom toch om model te worden. Het 18-jarige model heeft al wel een beetje ervaring, maar hij wil met het programma echt doorbreken.

Strijd

Maandagavond is al de derde aflevering van het seizoen te zien, maar dan pas barst de strijd echt los. In de vorige aflevering liep het aantal kandidaten terug van twintig naar tien. Dat betekent dat nu de individuele opdrachten elke week belangrijker worden. Vanaf aanstaande maandag valt er elke week iemand af.

Metamorfose

Als we de trailer voor maandag mogen geloven, dan staat Fee en Soufyan nog heel wat te wachten. Maandag staat de inmiddels beruchte metamorfose op het programma. De modellen ondergaan dan een grote uiterlijke verandering, zoals het afknippen van lange haren of het verven van haar in een opvallende kleur. Daarmee wordt de look vastgezet waar de modellen de rest van de show mee door moeten.

