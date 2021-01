Brabants Statenlid Stijn Roeles vertrekt bij Forum: ‘Ik voel me niet meer thuis bij de partij’

Opnieuw inbraak bij speeltuin Elckerlyc in Oss: ‘Het waren geen snotneuzen’

5 januari OSS - Bij speeltuin Elckerlyc in Oss is afgelopen weekend opnieuw ingebroken. Wat er precies is buitgemaakt uit de werkplaats, is nog niet bekend. Vorig jaar april werd ook al ingebroken en brand gesticht. ,,Het is onbegrijpelijk’’, zegt voorzitter Wim van Dorst, voorzitter van de speeltuin.