Brabantse (78) zit al 3 weken zonder tv, internet en telefoon: 'Ik ben getrouwd met die tv'

VELDHOVEN - Al ruim 3 weken is Ingeborg Kattenbusch verstoken van internet, tv en telefoon. Herstel van een gebroken glasvezelkabel wordt keer op keer uitgesteld. Ze is de wanhoop nabij.

,,Ik wil met kerstmis graag tv kijken”, zegt een bijna wanhopige Ingeborg Kattenbusch (78). Vanwege de reconstructie van de wijk 't Look vinden er werkzaamheden plaats in enkele straten. De Veldhovense heeft van de werkzaamheden in haar straat De Hovenier bijna een album vol foto's.

Kapot getrokken

Tijdens graafwerkzaamheden in haar straat is nu al drie keer de internetkabel kapot getrokken. De eerste keer, 18 oktober, was de breuk een dag later al weer gerepareerd. Op een foto van 21 november steken maar liefst vijf kapot getrokken oranje kabels parmantig uit de grond.

,,Na 48 uur waren ze weer gerepareerd door Reggefiber. Ik heb de monteurs gesproken en een foto gemaakt”, zegt Kattenbusch. 29 november sloeg het noodlot opnieuw toe. Die breuk is tot op de dag van vandaag nog niet gerepareerd.

,,Ik hou het elke dag in de gaten. Op 6 december heb ik voor het laatst hier een monteur gezien. Hij zou de volgende dag terugkomen om een nieuwe kabel te leggen. Dat gebeurde niet. Op 14 december en 19 december zouden ze ook komen. Dan blijf je er voor thuis en komt er weer niemand.”

Overmacht

Omdat ze een alles-in-1 pakket van KPN heeft, doet ze regelmatig haar beklag in de KPN-winkel. ,,Die lieten een week geleden weten dat Reggefiber zo snel mogelijk de kabel komt herstellen. Recht op een schadevergoeding heb ik officieel niet. Het stuk trekken van een kabel valt onder overmacht.”

De tv mist Kattenbusch nog het meest. ,,Daarmee ben ik getrouwd.” Op de tafel van de geboren Duitse staan een adventskalender en -krans. ,,In Duitsland is de adventstijd heel belangrijk. Er wordt op tv veel aandacht aan deze kersttraditie besteed. De programma’s hierover moet ik nu ook missen.” Al haar kennissen in Nederland en Duitsland krijgen nu met Kerst een kaart van de Veldhovense. ,,Ik heb nu toch genoeg tijd om ze te schrijven.”

Reggefiber