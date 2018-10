Brabantse afvalbergen steeds vaker in de fik

DEN BOSCH - Het aantal afvalbranden in Brabant neemt steeds verder toe. Waren het er in 2016 nog 23, dit jaar zijn er tot nu toe al 33 gemeld. Dat zijn er evenveel als in heel 2017. Dat laat milieugedeputeerde Johan van den Hout weten.

Er is volgens de provinciebestuurder een reden waarom er steeds meer branden in afvalbergen ontstaan. ,,Vanwege de strengere eisen die worden gesteld aan de export van plasticafval naar China, is er tijdelijk meer brandbaar afval opgeslagen’’, schrijft Van den Hout in een brief aan Provinciale Staten.

Daar komt volgens hem nog bij dat de op volle toeren draaiende economie zorgt voor een groter aanbod van afval. Met als gevolg dat de kans op afvalbranden ook toeneemt. En wat ook niet helpt is dat de zomer extreem droog is.

Volledig scherm Brand bij het bedrijf Remondis Argentia aan de Middenweg in Moerdijk in 2015. © ANP Verzekeraars hebben vorig jaar al de noodklok geluid, maar echt geholpen heeft dat niet. Bij een niet nader genoemde afvalverwerker is er de afgelopen twee jaar zelfs zeven keer brand uitgebroken.

De vraag is wat de provincie kan doen tegen dit groeiende probleem en wat de gevolgen voor de volksgezondheid zijn. Wat dat laatste betreft laat Van den Hout weten dat gezondheidsrisico’s ‘nooit uitgesloten kunnen worden’. Maar elke brand is er een de Veiligheidsregio bepaalt in elk apart geval welke maatregelen er moeten worden genomen.