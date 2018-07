Brabantse asielzoeker Husein (18) schrijft geschiedenis: 'Misschien word ik wel architect'

Begin 2015 zochten de Rasho's hun heil in Nederland. Ze kwamen in het asielzoekerscentrum in Overloon terecht. Even later zat Husein al in de schoolbanken van de internationale schakelklas, tegenwoordig eerste opvang anderstaligen. Metameer begon hiermee in november 2014.



Husein is zeer te spreken over isk -docent Maarten Berbers, zijn eerste leraar in Nederland. ,,Een prachtige leraar. Hij heeft mij Nederlands geleerd. Al vind ik de oe's en ui's nog altijd moeilijk uit te spreken. Haha.’’



Na de zomer gaat Husein naar ROC Nijmegen. De Boxmeerse tiener gaat daar de hout- en meubelopleiding doen. ,,Misschien word ik wel architect of ontwerper.’’