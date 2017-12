Brabantse bakker geeft overvaller koekje van eigen deeg

Huiszoekingen in Bergeijk en Eindhoven wegens internationaal drugsonderzoek

5 december BERGEIJK/EINDHOVEN - In een onderzoek van de Belgische justitie naar een internationale drugsbende zijn dinsdagochtend vroeg in totaal negen huiszoekingen verricht in België, Nederland en Duitsland. In Nederland werd gezocht in Bergeijk en Eindhoven, daar zijn twee verdachten aangehouden. In België werden vier mensen meegenomen voor verhoor.