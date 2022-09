Brabantse bedrijven betrokken bij Russische energievoorziening: wat heeft ‘de engste man op aarde’ in Breda te zoeken?

Schoothond­je van balkon gegooid in Helmond: ‘Ik heb zelden zoiets gezien’

HELMOND - Een schoothondje is vrijdag over de reling van een balkon in Helmond naar beneden gegooid. Het diertje overleefde de smak. ,,Zoiets heb ik zelden gezien”, vertelt een dierenagente dinsdag.

