Brabantse bieren bruisen van Aarle-Rixtel tot Zundert

Eén van meest gezochte criminelen van Europa: Tommy van der S. nu ook op site Interpol

3 augustus EINDHOVEN - De gezochte drugshandelaar Tommy van der S. (36) uit Eindhoven is vrijdag met volledige naam en foto op de site van Interpol gezet. Ook staat de voortvluchtige Eindhovenaar op de lijst van 'Europe’s Most Wanted'. Het vermoeden bestaat dat de man in Spanje verblijft en er mogelijk riant leeft.