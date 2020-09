Brabantse boeren en milieuclubs nu samen in het geweer tegen stikstofbeleid in Brabant

Het klinkt in het licht van de aanhoudende stikstofcrisis wonderlijk. De actieboeren van Farmers Defence Force (FDF) en milieuclub Mobilisation for the Environment (MOB) staan binnenkort misschien wel zij aan zij in de rechtszaal tegen het stikstofbeleid van de overheid. Pijnpunt is het zogenaamde ‘extern salderen’, waarbij bijvoorbeeld een nieuwe weg mag worden aangelegd door eerst de stikstofruimte van een stoppende boer op te kopen. Juridisch onhoudbaar, meent Johan Vollenbroek (MOB). Hij vocht vorig jaar met succes het Nederlandse stikstofbeleid aan, het startpunt van de aanhoudende impasse. ,,Boeren hebben een vergunning om stikstof uit te stoten. Dat is iets anders dan een recht dat je kunt verkopen. Wij gaan hier zeker een zaak van maken.”