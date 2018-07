Brabantse boeren en sportclubs mogen tijdelijk grondwater sproeien

Een aai voor het paard met grote gevolgen: manege 't Halster in Oisterwijk wil geen indianen­ver­ha­len

7:33 OISTERWIJK - Het gevreesde paardenvirus EHV waart rond in een stal van manege ’t Halster in Oisterwijk. Een paard is ziek, twee anderen mogelijk ook. De eigenaren doen alles om verspreiding te voorkomen.