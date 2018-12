Brabantse boeren kunnen miljoenen meer krijgen voor opgepompt grondwater, stellen advocaten

Nee, dit gaat niet over de extreme droogte van dit afgelopen jaar, maar over de structurele droogteschade voor boeren tientallen jaren achter elkaar. Boeren zouden namelijk veel te weinig vergoed krijgen voor de negatieve gevolgen van het wegpompen van grondwater onder hun akkers en weilanden. ,,Drinkwaterbedrijven betalen te weinig boeren te weinig geld. In Brabant alleen al zouden ze vier miljoen euro extra per jaar moeten betalen.”

Dat zegt jurist Rein Philips. Hij merkte dat boeren die een schadevergoeding wilden, vaak tegen hoge proceskosten aanliepen en jaren bezig waren met procederen. ,,De boeren waren vaak niet opgewassen tegen de kennis en kunde bij de grote drinkwaterbedrijven.” Daarbij is het moeilijk te bewijzen hoeveel schade je precies hebt opgelopen door de drinkwaterwinning. Maar na onderzoek door hydrologen zegt Philips nu een document in handen te hebben dat bewijst dat het op landelijke basis enkele procenten scheelt in de gewasopbrengsten bij boeren. ,,Het speelt in heel Nederland maar vooral aan de randen van de Veluwe en in Noord-Brabant zien we relatief veel schade.”

Regelingen

Er bestaan wel regelingen tussen boeren en drinkwaterbedrijven, maar volgens Philips zijn er nog veel landbouwbedrijven waarvoor niets geregeld is. ,,Veel boeren merken niet dat ze schade oplopen. Je moet het zien als iemand die jarenlang een beetje stroom bij je aftapt. Dat merk je niet, maar kan door de jaren heen wel oplopen.” In dit geval betekent het volgens Philips dat er landelijk nog een jaarlijkse rekening van 12 miljoen euro openstaat. Hij wil nu met een team van advocaten en hydrologen onder de naam droogteschade.nl met boeren samen om een structurele vergoeding per gebied vragen. LTO Nederland is blij met het initiatief. ,,Fijn dat er nu een plek is voor boeren om zich te melden voor een schadeclaim", aldus Esther de Snoo van de Land en Tuinbouw Organisatie.