Brabantse boeren met verhuisplannen krijgen raad van emigratiemakelaar

UDEN - Brabantse boeren die een toekomst in het buitenland overwegen, krijgen vanavond in Uden voorlichting van emigratiemakelaar Interfams. En ja, daar kunnen ook varkenshouders bijzitten die van de overheid geld vragen om in Nederland met hun bedrijf te stoppen.

,,Als een boer wil emigreren is het niet aan Nederland om daar iets van te vinden. Daar gaat het land in kwestie over”, zegt Lisa Gaster, woordvoerder van het ministerie van Landbouw. ,,Zoals Duitsland niet gaat over Duitse boeren die hier een bedrijf willen beginnen.” De subsidie van in totaal 180 miljoen euro die het Rijk klaar heeft liggen voor varkensboeren die hier stoppen, verandert daar niets aan, zegt ze.

Gaster weet niet hoeveel boeren hun heil in het buitenland willen zoeken met behulp van de stoppersbijdrage. Zo precies heeft emigratiemakelaar Interfarms het ook niet in beeld. ,,We zien wel dat het aantal boeren dat naar het buitenland vertrekt de laatste jaren weer wat toeneemt”, zegt woordvoerder Janneke Smedema. Haar werkgever bestaat sinds 1997 en helpt agrariërs met hun gang naar het buitenland.

De oversteek wagen

De emigratiemakelaar strijkt vanavond in het Van der Valk Hotel in Uden neer om vanaf 20.00 uur informatie te verstrekken aan boeren die overwegen om met hun onderneming de grens over te steken. Deze week waren er ook al bijeenkomsten in onder meer Assen en Heerenveen, waar tientallen belangstellende boeren op afkwamen.

Jaarlijks wagen naar schatting 75 boeren de oversteek. Duitsland, Denemarken en Canada zijn favoriet om Nederlandse fosfaatregels of stikstof-eisen te ontvluchten. Voor anderen is de romantiek van het lonkende avontuur reden om te gaan.

‘Van alle tijden’