Brabantse boeren onderweg naar De Bilt: ‘Wij worden geslachtofferd’

Nieuwsover­zicht | Tiener zwaarge­wond bij aanslag op huis - 193 nieuwe coronabe­smet­tin­gen in Brabant

21 juli Het coronavirus is bezig aan een nieuwe opmars. In de afgelopen week werden bijna 1000 nieuwe gevallen gemeld. In twee weken tijd in Brabant 193. ‘De komende maand is cruciaal’, zegt het RIVM. Datzelfde RIVM is morgen doelwit van een boerenprotest. Ook uit Brabant willen boeren naar het kantoor in De Bilt. Automobilisten zijn gewaarschuwd. Verder was het vandaag de dag waarop de ouders van de vermiste Martin (7) een teken van leven gaven en in Eindhoven een tiener zwaargewond raakte bij een aanslag op een huis.