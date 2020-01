Brabantse boeren verkennen emigratie: ‘Ik wil zo snel mogelijk vertrekken’

De reislustige boer woont op kamers in Den Bosch, waar hij de opleiding Tuin- en akkerbouw volgt op de HAS Hogeschool. Zijn ouders hebben een pluimvee- en akkerbedrijf in Goes. Hij zou daar best mee door willen gaan. ,,Maar als je ziet wat er allemaal gebeurt in Nederland met strengere regels en saneringen, dan word je bang om te investeren. In de VS of Canada heb je meer ruimte, mogelijkheden én is er meer waardering voor de sector. Ik ben nog een jaartje bezig met mijn studie, daarna wil ik zo snel mogelijk vertrekken.”