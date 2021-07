Brabantse brigades bieden hulp in ondergelopen Limburg: ‘Laatste keer was in 1995’

,,We helpen in Valkenburg met het evacueren van mensen uit hun huizen”, zegt Sabrina van den Hurk, teamleider waterhulpverlening van Reddingsbrigade Oss. ,,We ondersteunen het leger en de brandweer. Onze eigen boot is niet overal inzetbaar omdat het water niet overal even diep is.”

Reddingsbrigades uit heel Brabant, Limburg en Zeeland verzamelden vannacht voor de kazerne in Maastricht. Reddingsbrigade Tilburg ‘98 is aanwezig, net als team Oss - dat vier mensen en een boot in Limburg paraat heeft. ,,Onze ploeg moest eerst even wachten tot het weer licht werd en is rond half 7 gestart met een voorverkenning. Sinds die tijd is er volop actie”, aldus Van den Hurk. Met als meest recente actie de evacuaties in Valkenburg, waar rivieren door de straten razen.

Bas van Vlijmen volgt de ontwikkelingen op afstand, als voorzitter van Reddingsbrigade Oss. ,,De laatste keer dat we zoiets meemaakten was in 1995, toen we het ondergelopen Keent hebben ontzet. Normaal zijn we in de zomermaanden ook altijd actief, maar dan voor evenementenbewaking.” Van Vlijmen voerde vier jaar geleden actie om de reddingsboten te behouden, en kijkt daar nu nog beter op terug. ,,Het is goed dat we die boot nu in kunnen zetten.”