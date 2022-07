Brabantse buitenlucht is niet schoon en zelfs ziekmakend: ‘Komt ook door ons eigen gedrag’

Niemand in Brabant woont in lucht die schoon genoeg is. Met dat alarmerende bericht kwamen de drie Brabantse GGD’en onlangs na eigen onderzoek naar de luchtkwaliteit in de provincie. Wat een belangrijk gevolg is van die slechte lucht, die wereldgezondheidsorganisatie WHO als ongezond kwalificeert? ‘Aanzienlijke gezondheidsschade’, stellen de GGD’en. De slechte lucht, slechter dan in de rest van het land, zou volgens de onderzoekers tot onder meer extra astmapatiënten en mensen met hart- en vaatziekten lijden in Brabant.