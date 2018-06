Brabantse buren klagen staat aan voor overlast door veehouderij: 'Woongenot is een grondrecht'

CUIJK - Achttien plattelandsbewoners uit met name Oost-Brabant klagen de staat aan omdat ze gek worden van de stank van intensieve veehouderijen in hun buurt.

'Woongenot is een grondrecht', stelt advocaat Nout Verbeek in een aan landbouwminister Carola Schouten (ChristenUnie) gerichte brief, met daarbij een zestig kantjes tellende dagvaarding. De overheid schendt dat grondrecht volgens de raadsman doordat die economische belangen van veehouders steeds voorrang geeft.

Slapen met open ramen

De achttien plattelandsbewoners stellen de Nederlandse staat aansprakelijk voor de schade die zij lijden door de geurhinder in en om hun huis. De meeste wonen in Oost-Brabant, naast of vlakbij intensieve veehouderijen in onder andere Holthees, Haps, Rijkevoort en Sint Anthonis. Slapen met open ramen is niet te doen, de was buiten laten drogen evenmin, klagen ze.

Volgens advocaat Verbeek ligt de norm voor geurbelasting in het buitengebied op 8 tot 14 'odeur', terwijl de norm voor normale industriële activiteiten 5 odeur is. ,,Dan heb je het dus over normen die tot bijna drie keer ruimer zijn, met alle gevolgen van dien voor omwonenden."

De eisers pleiten bij de staat onder meer voor aanpassing van de Wet geurhinder en veehouderij. Ook vragen ze een vergoeding voor omwonenden die door de huidige regelgeving schade hebben opgelopen.

'Het valt toch wel mee?'

Fons Nijenhuis uit Hengelo (Gld.) heeft zich ook bij de groep aangesloten. Hij kreeg vorig jaar december gelijk van de rechter: zijn buurman moet de stank van zijn varkenshouderij flink terugdringen en Nijenhuis een schadevergoeding betalen. Die uitspraak was opmerkelijk omdat de boer een geldige milieuvergunning heeft. De varkenshouder ging daartegen in hoger beroep, de zaak loopt nog.