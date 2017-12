Brabantse buschauffeurs willen niet zeiken, maar rijden wel met dixie achter zich aan

De dixie rijdt deze donderdag in vijf provincies achter bussen aan, in het kader van een landelijke actie van de FNV voor betere arbeidsomstandigheden in het streekvervoer. Volgens de vakbond zijn de dienstregelingen zó krap geworden, dat er geen enkele rek meer in zit. De werkdruk is volgens de bond zo groot dat zelfs tijd voor een sanitaire stop vaak ontbreekt.



De actie is een signaal naar de werkgevers. De cao-onderhandelingen voor het streekvervoer zijn mislukt; busmaatschappijen weigerden volgens de bond iets te doen aan de hoge werkdruk. Het probleem is volgens de FNV terug te voeren op het beleid van provincies, waarbij concessies in het openbaar vervoer via aanbestedingen gegund worden aan de goedkoopste partij. ,,Om toch voldoende marge te halen, plannen die busmaatschappijen busritten steeds krapper in. Dat is slecht voor de veiligheid van de reizigers; buschauffeurs raken gestrest door de hoge werkdruk", aldus FNV-woordvoerder Wilfred Jonkhout.