Brabantse campings worstelen met slecht wifi: 'Voor tonnen geïnvesteerd'

'Ik vind het vervelend dat je voor wifi moet betalen, maar als het moet, verwacht ik ook een goede verbinding', schrijft ene Lonneke op beoordelingssite Zoover. 'We hebben een flink bedrag neergeteld, maar Netflix knijpen ze af waardoor je vaak slechter beeld hebt.' Een paar weken terug was ze op vakantie op camping Ter Spegelt in Eersel. Ze is niet de enige die op die website klaagt over de hoge kosten voor internet.

,,Het is een onderwerp dat speelt bij gasten. Het is inmiddels te vergelijken met een dag zonder stroom zitten", weet Michel Huigevoort, directeur van Ter Spegelt. Hij moet het gasten met grote regelmaat uitleggen. ,,We zitten in het buitengebied, zonder glasvezel." Om toch een afdoende verbinding te krijgen, heeft hij sinds een paar jaar een straalverbinding met een mast in Mierlo. ,,Alleen die verbinding kost ons al duizend euro per maand."

Op de camping, die in totaal 68 hectare meet, heeft hij in totaal dertig hufterproof wifi-masten laten plaatsen om internetten overal mogelijk te maken. Naar eigen zeggen heeft hij daarin de afgelopen jaren tussen de vijf en zes ton geïnvesteerd. ,,En ja: wat ons betreft rechtvaardigt dat de vergoeding die we vragen. Maar het blijft lastig. Bij veel campingeigenaren is wifi een punt van zorg."

,,Het is ook bij ons zeker een discussiepunt", erkent Mirjam Kuijken van camping De Paal in Bergeijk. ,,Onze camping is echt gericht op kleine kinderen, tot een jaar of elf." Met andere woorden: die spelen als het goed is ook graag veel buiten. ,,Aan de andere kant: ook die zijn tegenwoordig al veel met apparaten bezig." Maar, zo zegt ze, als ze de aanwezige verbinding gratis wordt vrijgegeven, zal die slechter worden omdat dan meer mensen er gebruik van maken. ,,Als we de verbinding echt willen verbeteren, moeten we glasvezel op de camping tot bij elke plek brengen." En dat vergt, naast een berg werk, ook een flinke investering. ,,Het zijn keuzes: willen we een nieuw zwembad of overal gratis supersnel internet", denkt Kuijken hardop.

Ook bij Landal, bekend van grote bungalowparken in binnen- en buitenland, is de nog immer vaak gebrekkige breedbandinfrastructuur in het buitengebied een belangrijke reden voor de hoge internetprijzen op sommige parken. Hoewel vakantiegangers bij een deel van de parken gratis kunnen surfen, moet bij andere parken nog flink in de buidel getast worden. ,,Veel parken zijn landelijk gelegen en dan kunnen we vaak nog niet anders", aldus een Landal-zegsvrouw. Op Landal.nl/internet is precies te zien waar wifi gratis is en waar niet.

Omdat steeds minder vakantiegasten accepteren dat ze voor hun wifi moeten betalen, noopt het campingeigenaren tot het doen van investeringen. Huigevoort van Ter Spegelt: ,,Onze doelstelling is om onze gasten 24 uur per dag online te kunnen laten zijn in 2020. De kosten ervan zullen we in de campingtarieven verwerken. In deze vakantietijd hebben we dagelijks rond de 4.000 gasten, dat gaat nog flinke aanpassingen aan het systeem vergen."