Brabantse CDA-bestuurders dreven af van op drift geraakte fractie: zo ging het écht niet meer

,,Ik kan niet anders dan de conclusie trekken dat ik mijn functie niet meer op een geloofwaardige manier kan uitoefenen. Daarom bied ik Provinciale Staten per direct mijn ontslag aan.” Het waren haast surrealistische woorden die - toen nog - CDA-gedeputeerde Renze Bergsma zaterdagochtend vroeg na zo'n zeventien uur vergaderen uitsprak. Zelden sneuvelen er in Nederland gedeputeerden vanwege een politiek conflict. De provincie is doorgaans een vrij harmonieuze bestuurslaag, die in de luwte functioneert. Hoe anders is dat nu: in tijden dat het elke dag over landbouw en stikstof gaat, bevindt het middenbestuur zich in het oog van de storm.